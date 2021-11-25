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感激

陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

感恩節是一個讓人們互相表達感激之情的節日。在我們的人生中，有很多值得感恩的事情。我很感激我所擁有的一切，如果沒有大家對我的照顧、幫助、支持、教導、理解和包容，我就不會像現在這樣自信、堅強、勇敢、懂事、自覺和優秀。我很感激所有成功和失敗的經歷，這些經歷讓我成長，也變得更好。

首先，我很感激我的家庭。我的家人都很用心照顧我、幫助我，教我很多東西，讓我健康快樂成長。我感恩他們為我做的一切。

我很感激我的朋友們。他們總是鼓勵我去做我覺得自己做不到的事情。在他們的支持下，我總能克服困難，不斷進步，我的朋友幫助我找到更好的自己。當我覺得受傷的時候，他們總是鼓勵我，讓我變得更加勇敢，也讓我知道我是可以做得到的，甚至比其他人做得更好。我很感恩我身邊有這樣的朋友們。

最後，我很感激我的老師、同學和學校。如果沒有他們，我都不知道我該如何進步。老師們努力幫助學生們學習新知識，他們還要耐心教導沒有認真學習的學生。此外，老師們也總是絞盡腦汁想讓課堂更生動有趣，想辦法使學生愛上學習，並感覺每次上課都是新的探險，讓同學們保持激動和期待。同學們互相支持、互相學習、共同進步，讓我覺得去上學是一件很美好的事情。我很感恩每個老師和同學。

感恩節是一個表達感激的好機會。世界上有很多人會對你好，就算只是簡單地表示愛心，我們都要表達感激之情。每個人都應該善待他人，感激別人為我們做的一切。

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