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感恩的日子

伍嘉慶（紐約，人力中心中文學校）

感恩節在每年十一月的第四個星期四，這天是家人和朋友享用火雞等傳統大餐的日子，也是一個非常特別的節日，親朋好友會聚在一起做飯、享受美食，感恩和祝福彼此。

在感恩節，家人們圍坐在餐桌旁享用美食，感恩他們所擁有的東西。大家會購買所有的必需品，像是食物、桌布、盤子和杯子，這些東西上面都有感恩節的圖片。

隨著感恩節的臨近，我更加興奮。但是，這一年的感恩節對於那些患上新冠肺炎的人來說，卻是一個孤獨的時刻，因為他們只能在病房或獨居的家裡，與世隔絕地度過這個節日。所以，我會默默地祈禱，希望他們早日康復。當然，我們也不要忘記感謝我們所擁有的一切，無論大小。

還記得在二零一九年，我吃了一頓特別的感恩節晚餐，讓我充滿喜悅。我和家人待在家裡過感恩節。我們的廚房後面有兩張長桌，可以放各種各樣的食物。當我在房子周圍走動時，桌子上的各種顏色映入眼簾：黃色、棕色和橙色的美食羅列著，黃色的是玉米，棕色是火雞，橙色是南瓜，放在一起美麗極了。感恩節的食物是我最喜歡的部分之一，當然，還有與親人們見面歡聚，共度快樂時光。

在感恩節期間，酒店業正處於一年中繁忙的時期之一。這對於餐廳和酒店來說是最開心最熱鬧的時間，因為許多人喜歡與家人或朋友聚集在一起吃飯，慶祝感恩節。

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