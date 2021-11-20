感恩節是在十一月的第四個星期四，是一個感恩與分享的節日。感恩節時，家人一起共度溫馨的時光。

感恩節那天，我們家會和很多朋友一起吃大餐。我最喜歡的感恩節大餐是土豆泥配玉米和青豆。通常，感恩節大餐都太豐盛了，所以總是有好多剩菜。飯後，我總會與家人和朋友玩遊戲、看電影，隔天也總是去看梅西百貨公司的感恩節大遊行 。遊行隊伍中，有很多我最喜歡的卡通人物超大氣球，而我最喜歡的卡通人物是史努比。

感恩節次日，就是所謂的「黑色星期五」，所有商店都有折扣優惠，所以很多購物場所擠滿了搶購便宜貨的人們，想買到比平時更便宜的東西。當然，我也不例外，往年我都和家人在時代廣場到處買衣服，比如冬天的夾克。

在這感恩的日子，我感謝社區中的每個人。我要特別感謝像警察 和消防員這樣的社區工作者，因為他們每天都在保護我們的安全。爺爺和爸爸都是警察，我更能體會警察和消防人員的辛勞。我還要感謝醫務人員，因為他們幫助大家預防與治療疾病，讓我們一整年都過上幸福的生活！

宋竹涵（SWAN紐約雙文教育 系統）

感恩節快到了，是每年十一月的第四個星期四，是豐收與感恩的日子。

感恩節的歷史源自一六二零年「五月花號」載著英國清教徒來到美洲大陸。現在，我們慶祝這重要節慶的原因，便是沿襲當時英國清教徒對麻州印第安人的感恩。

他們與印第安人分享了豐盛的大餐，感謝印第安人幫助他們在美洲大陸安居樂業。

在感恩節，我要感謝我的媽媽。她從生下我就很關心我的教育，多年來也都細心地照顧著我和弟弟。媽媽會給我們做三餐、洗衣服、買生活用品、洗碗、打掃、輔導我們做作業等等，讓我們住在一個安心的家。

我很愛媽媽，媽媽也很愛我。總有一天，我會報答媽媽的養育之恩。