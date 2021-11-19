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充實的秋假

單愷伶（加州，學園雙語學校）

十月是秋高氣爽的好天氣，學區給了我們一個星期的假，讓大家疲憊的身心得到休息的機會，還可以趁機和大自然多多親近。

秋假那個星期，我幾乎每天都睡到自然醒，日子真是太美好了。起床後，我通常會先去我的閱讀小角落玩玩具或是讀讀書，享受不受打擾和沒有作業的悠閒時光。由於沒有功課的緣故，我讀完了一本名為「好小偷」的英文長篇小說。

「好小偷」的故事背景是在二十世紀初期，有一個十多歲的女孩維塔，幫助她的外祖父奪回被房地產大亨索羅托雷搶走的家族城堡。由於壞人勢力很大，她需要更多的人幫忙。因此，她在途中找了三個年齡相似的孩子阿爾卡迪、撒姆耳和斯爾克，一起加入這次的行動。

他們每個人都身懷絕技。維塔擅長瞄準目標並丟出武器；撒母耳會體操和跳躍；阿爾卡迪會和動物溝通；斯爾克很會開鎖和偷東西。最後在四個人同心協力的合作之下，維塔驚險地拿回城堡和她家族的寶物。

星期六，關喜樂邀請我和朋友去玩，因為是她的生日。我們到美甲店，選了自己喜歡的顏色後，就有阿姨幫我們把指甲塗得漂漂亮亮的。不久，大家的指甲上不僅有顏色，還有可愛小花的圖案。做完美甲，喜樂的爸媽就帶大家回喜樂家。

喜樂的家有兩層樓，還有一個小塔，可以用梯子爬上去玩。大家玩了很多遊戲，很開心，玩累了就去吃晚餐。

吃完晚餐之後，我們唱生日快樂歌祝福關喜樂，蛋糕超好吃的。

接著我們就看了一個電影，叫做「米切爾對戰機器人」，我們還玩了許多遊戲、輪流彈電子鋼琴，最後才依依不捨地回家。

雖然今年秋假我們沒有出去玩，但整個禮拜還是過得很充實，也和朋友們度過美好的時光。我己經等不及感恩節假期的來臨了！

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