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上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

西風來作客

淑文（加拿大）

西風是個頑皮的孩子

卷起一樹的枯葉

來到江邊的小屋

悄悄推開門

屋裡空蕩蕩的

沒人陪他玩

西風氣嘟嘟的留下一地的落葉

呼嘯而去

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《老照片說故事》阿里山神木

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