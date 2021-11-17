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會唱歌的小樹苗

佟希仁（中國）

小姑娘麗麗養了兩隻虎皮鸚鵡，她喜歡觀看牠們在籠子裡蹦跳著，從早到晚地唱著歌；她喜歡看牠們怎樣梳理羽毛，並用掉下的羽毛為自己的小房子作窩巢。小鳥給麗麗帶來無限的樂趣。

一天，姥姥生病住進了醫院，全家人都輪流去照顧姥姥，結果把小鳥給忘了。可等到麗麗想起小鳥時，牠們已經餓死了。麗麗為這件事哭了好幾天，眼睛都快要變成紅嘴桃了。

傷心的麗麗將死去的小鳥埋在山邊的土坑裡，還在土丘前為牠立了一塊小木碑。當時正是清明時節，她在土丘上栽下兩棵小白楊樹苗。幾場雨後，小樹苗發出了翠綠的新枝，不久又長出無數綠中透黃的葉片。那葉片在風婆婆的撫摸下，不時地跳動著，就像無數隻活潑可愛的虎皮鸚鵡在蹦跳、在歌唱一樣。

這天，一場小雨剛剛過後，太陽暖暖地照著，空氣中飄著漫山野花的芬芳。

麗麗站在兩棵小白楊樹前，又思念起那兩隻活潑可愛的小鳥兒。一陣風吹來，小樹上無數翠綠的葉片頓時都唱起了歌，和虎皮鸚鵡的歌聲一模一樣。她高興地喊了一聲：「小鳥兒，你們好！」

這時，她舉目一望，樹上的綠葉頓時都變成了無數隻翠綠的小鳥，牠們蹦跳著、嬉鬧著，一個個都伸著脖子歌唱。小姑娘興奮得笑了起來，笑得眼淚都流下來了。

又一陣風吹來，那無數翠綠的小鳥落在小姑娘的肩頭，一邊抖動著翅膀，一邊唱著歌，路過的人們都投來了驚奇而羨慕的眼光，讚不絕口地說：「小樹苗會唱歌，真好啊」。

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