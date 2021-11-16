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我最享受的時光

鄭丞宏（伊利諾州）

一周七天，除了星期六和星期日外，我都要上課，唯獨到了下課時間，我才能真正放鬆。下課時間雖然短暫，但卻是我最享受的時刻。休息一下，吃過點心，我就要開始寫功課了，一旦我寫好了功課後，我最期待的一件事，那就是拉小提琴！

我在小學四年級時參加學校的弦樂隊，才開始接觸小提琴。當我第一眼看到小提琴時，就被它迷人的風采給吸引。它那美麗的琴弦和高雅的琴身，拉奏出美麗動人的樂章時，我不僅深深受到吸引，更陶醉其中。難怪小提琴有「樂器皇后」之稱，果然名不虛傳。

拉小提琴有很多好處，其中一個好處，就是會讓我心情變愉悅。每當我心情不好或沮喪時，我就會拉我喜歡的曲子。這一招，就像超人的神力一樣，每每見效。拉小提琴，讓我的生活變得更明亮，心情也豁然開朗。有次我和弟弟大吵一架，讓我心情非常不好，彷彿被烏雲布滿心房，於是我回房間拉小提琴，果然如我所料，我的心情變好了，就像有陽光灑進我的心裡。

另一個我喜歡拉小提琴的原因，是它可以訓練我的頭腦靈活。

弦樂隊裡我算是程度比較好的，有時候上小提琴課時，我要臨場反應，當場拉出我從來沒練過的曲子，而我總是可以做得不錯。

一有機會，我就會練琴，讓我的技巧更成熟。這些練習，除了增進我的琴藝，也讓我的反應更敏捷。

我真的很喜歡拉小提琴，小提琴是很優美的樂器，連形狀也很與眾不同。小提琴的聲音彷彿像是小鳥的奏鳴，有時溫柔、有時高亢。對我而言，拉小提琴是我生活中最享受的時光。小提琴是帶我踏上音樂之路的「啟蒙之師」，所以我細心呵護著我的琴，經常擦拭琴身、給琴弓上松蠟，也為變了聲的琴弦調音。在我細心的照料下，小提琴才能在我的演奏中綻放光芒。

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