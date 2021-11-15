因為新冠病毒傳染性很強，所以政府要求我們出門戴口罩 ，這讓我有草木皆兵的感覺。如果我們都沒戴口罩，那會發生什麼事呢？美國 的思想家、文學家拉爾夫•保羅•拉福雷斯特說過：「如果安全是一個笑話，那麼死亡就是妙語。」疫情 期間的一件小事，讓我更明白這句話的意思和好處。

有一天，我和爸爸媽媽去大賣場購物，我看見門口的員工正在對購物車消毒。這讓我覺得這家賣場是非常負責任的企業。

就在我們逛賣場時，看到有位中等身材的女士沒有戴口罩在購物。我們都在看她，好像她犯了什麼錯誤；有的人在她背後指指點點，說她的行為就像小孩子一樣，也有人用不屑的目光看她，說她沒有戴口罩，而政府有戴口罩的規定。我們都認為我們應該避開她。但這位女士不顧其他人的指責，依然我行我素，好像她是賣場的老闆一樣。

我父親告訴賣場員工那位女士沒戴口罩，員工說會請店經理來處理這件事。賣場人員後來去找了那位女士，請她將口罩戴起，但她也無視我就像對牛彈琴。

我認為她的行為是非常不好的，在疫情期間，任何不戴口罩的人都是不安全的。

我認為她的行為很不恰當，如果我們不戴口罩，會讓新冠病毒的傳染率提高。所以我希望大家能同甘共苦，遵守防疫規定，才能盡快趕走病毒。