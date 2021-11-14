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宅家的日子

沈浩然（加州，千橡中文學校）

因為新冠病毒疫情，從二零二零年三月開始，學校關門了，我們都被困在家裡。我很不喜歡宅家的日子。

可是有一天，我在車庫裡幫媽媽找東西，突然發現架子上有一個塵封很久的大盒子，盒子上有好多灰塵。「媽媽，那是什麼？可以幫我拿下來嗎？」媽媽拿下盒子、打開一看，原來是一輛全新的自行車！

在爸爸的幫助下，我們很快就將自行車組裝好。因為我從來沒騎過自行車，爸爸便把輔助輪裝上，我迫不及待地在院子裡學騎起來。很快地，我已經可以上路了，而且騎得飛快，爸爸幾乎追不上我。一個星期之後，我拆掉輔助輪，並可以獨自在社區騎好多好多圈了。我感覺非常自由，真是太開心了！

這是我在宅家的日子裡學會的一項本領，也是我宅家日子裡最快樂的時光。

李嘉怡（加州，千橡中文學校）

雖然因為新冠疫情，我宅在家中很長一段時間，但我還是每天堅持在後院打球。

這天，我突然發現後院的小山坡上，出現一棵小苗。媽媽辨認後，說是西紅柿苗，我便趕緊將小苗移栽到花壇裡。接著，我每天都會給小苗澆水，天天觀察小苗的生長。幾個星期後，小苗變成西紅柿小樹，並且結滿了小小的果子。

見此情況，我澆水、培土更勤快了，滿懷期待地盼望小果子快快長大。西紅柿在我辛勤地培育下，慢慢地由綠變紅、由小變大。

收穫的時光終於盼來了。幾乎每天的飯桌上，都能見到西紅柿的影子。眼裡看著，嘴上吃著，心中別提有多高興了。

宅家的日子並不枯燥，我有更多的時間學會觀察、親自培育植物，這也是宅家日子的一大收穫！

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