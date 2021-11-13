我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

學中文的甘苦

伍明威（紐約，人力中心中文學校）

我學中文已多年，記得剛開始學中文時，我覺得很難，因為有很多東西要記。除了每周去中文學校上課外，還要完成作業，沒時間跟朋友玩耍。

經過多年的學習，我漸漸明白，學中文有很多好處，比如我可以用中文跟其他人交談，而且，當我和家人回中國的時候，我們可以用中文跟別人溝通。所以，中文是種非常有用的語言，現在世界上很多人都會說中文，我是中國人，更應該學好中文。

在學中文的過程中，讓我最煩惱的是，因為中文有很多單詞，認讀、組詞和造句，特別是寫作文，對我來說有一定的難度，尤其當我覺得學中文很無聊的時候，更加困難。

多年來，我在中文學習的旅程上堅持了下來，從不會讀、寫，到現在能說會寫，閱讀和寫作也有了很大的進步。除了學習中文之外，我也學習了很多中華文化，這些就是我學中文的苦與甘。

曾家樂（紐約，人力中心中文學校）

時間過真快，從我第一次上中文課，到現在已六年。過程雖然有趣，但我也遇到很多困難。

首先，我遇到的問題是，每周六都要去上課，這使我無法與朋友們一起玩耍，我常常抱怨失去與朋友們相聚的快樂時光。

其次，除了去中文學校上課，我還有中文功課要做。每到周末，我以為所有作業已完成時，中文作業便從我的腦海中蹦出來。於是，我把跟朋友玩的時間都用於寫作業了。

另外，剛開始學習中文時，我覺得很困難，不會說不會寫，但不管我在學習中遇到多少困難，我都堅持下來。我在中文學校交很多朋友，我們一起上課，一起遊戲，慢慢也對中文愈來愈有興趣。

其實，學中文並沒有我想像中難，就像生活一樣，有苦也有樂。這麼多年來，我在中文學習上的收穫還是挺多的，在聽、說、讀、寫方面都有很大的進步，能使用學過的詞語造句，能用流利的中文與人交談，也能寫出一些表達自己思想的文章。

我相信，只要堅持努力，就一定能學好中文。這就是我學中文的苦與甘。

中國 紐約

上一則

嫦娥的月宮（一五）

下一則

斑馬

延伸閱讀

南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流

南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流
橙縣靈糧中文學校 漢字文化節落幕

橙縣靈糧中文學校 漢字文化節落幕
洛杉磯市首個台灣華語文學習中心揭牌

洛杉磯市首個台灣華語文學習中心揭牌
洛市首個台灣華語文學習中心揭牌

洛市首個台灣華語文學習中心揭牌

熱門新聞

班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02

洋媳婦雪瑞

2021-11-08 02:01

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉