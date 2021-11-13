我學中文已多年，記得剛開始學中文時，我覺得很難，因為有很多東西要記。除了每周去中文學校上課外，還要完成作業，沒時間跟朋友玩耍。

經過多年的學習，我漸漸明白，學中文有很多好處，比如我可以用中文跟其他人交談，而且，當我和家人回中國 的時候，我們可以用中文跟別人溝通。所以，中文是種非常有用的語言，現在世界上很多人都會說中文，我是中國人，更應該學好中文。

在學中文的過程中，讓我最煩惱的是，因為中文有很多單詞，認讀、組詞和造句，特別是寫作文，對我來說有一定的難度，尤其當我覺得學中文很無聊的時候，更加困難。

多年來，我在中文學習的旅程上堅持了下來，從不會讀、寫，到現在能說會寫，閱讀和寫作也有了很大的進步。除了學習中文之外，我也學習了很多中華文化，這些就是我學中文的苦與甘。

曾家樂（紐約 ，人力中心中文學校）

時間過真快，從我第一次上中文課，到現在已六年。過程雖然有趣，但我也遇到很多困難。

首先，我遇到的問題是，每周六都要去上課，這使我無法與朋友們一起玩耍，我常常抱怨失去與朋友們相聚的快樂時光。

其次，除了去中文學校上課，我還有中文功課要做。每到周末，我以為所有作業已完成時，中文作業便從我的腦海中蹦出來。於是，我把跟朋友玩的時間都用於寫作業了。

另外，剛開始學習中文時，我覺得很困難，不會說不會寫，但不管我在學習中遇到多少困難，我都堅持下來。我在中文學校交很多朋友，我們一起上課，一起遊戲，慢慢也對中文愈來愈有興趣。

其實，學中文並沒有我想像中難，就像生活一樣，有苦也有樂。這麼多年來，我在中文學習上的收穫還是挺多的，在聽、說、讀、寫方面都有很大的進步，能使用學過的詞語造句，能用流利的中文與人交談，也能寫出一些表達自己思想的文章。

我相信，只要堅持努力，就一定能學好中文。這就是我學中文的苦與甘。