古時候的詩人喜歡把月亮寫進詩裡。月亮經常代表團圓，有時候也會代表孤獨，因為看到月亮就會想起不在身邊的家人。

舉例來說，最有名的例子便是詩人李白的《靜夜思》：「舉頭望明月，低頭思故鄉」。這首詩比喻詩人看到月亮的時候，就會想到家人和故鄉，月亮在他心中的聯想就是團圓。李白也會把月亮也視為朋友，例如他的《月下獨酌》，講述的是他一個人在月光下喝酒，雖然詩人身邊沒有朋友，但他把月亮當成朋友。月亮遙掛在天空中像是很遙遠的存在，但似乎又很近，因為無論在世界的任何一個地方，所看見的都是同一個月亮。月亮看上去有時亦很孤獨，但每逢月圓的時候，詩人就彷彿見到老朋友與他敘舊。而另有古代嫦娥奔月的傳說，亦是對月亮的憧憬與對親人的思念。

現在的人看到月亮不一定會聯想到團圓和家人，但或許它可以是一盞燈、一束光，為那些迷路的朋友指路。一個人在晚上散步的時候，月光會照進心裡，尤其在月夜風高的夜晚，當月亮照在你的身後時，彷彿地上多了一個朋友，會寸步不離地守護、陪伴著你回家。

還有詩人把月亮比喻成天上神仙用的鏡子，也有人把它想像成一個月亮獸，每天都在變的月亮獸。但是月亮在我心中就像一盞明燈，每天指引我走該走的路。

月亮不像太陽一樣閃亮，而是透徹白色的光，從黑夜中輕輕照下。在現在的生活中，我需要像月亮那樣光明透亮的朋友，不需要閃閃發亮，只需要真實呈現及對待。

當今社會政治人物，甚至是國家的領導者，若是都能心如皎月，以最真誠的心來愛護人民，那麼就是全民的福祉。唯有每個人都能真誠真心地對待每件事物，那麼我們的社會才能安定，營造一個快樂如月球的淨土。