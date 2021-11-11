快樂，就像一道暖陽，溫暖我的心房；快樂，也像一場大雨，將我心中的煩惱沖洗乾淨。

生活中需要許許多多的快樂，才能使人心情好、信心足，臉上天天掛著微笑，心中也時時刻刻充滿溫暖。

當然，我也有屬於自己的快樂之道── 閱讀，靜下心坐下來，拿出一本自己想看的書，跟著書中角色去冒險，對我而言就是取樂的一大方式。看著書中吸引人的情節，我就像進到書中一般，有時變成正義的大英雄，打敗惡魔；有時又變成一位小女巫，跟著巫師去探險。變化多端的情節，讓我忍不住一頁接著一頁地往下看，這種沉浸在書海中的感覺，對我來說就是人生一大享受、一大快樂呀！

我還有另一個獲得快樂的祕訣──把一首曲子練好。許多表演場所時常都有一些樂團的巡迴演出，他們所呈現的都是付出努力後的成果。而他們所付出的努力之多，是聽眾想都想不到的。

我從小學三年級時開始參加管樂團，一首首的曲子都是團員們在課餘時間付出的努力。每當老師發下新譜時，一看到內容，我心裡總會有放棄的念頭，再加上同學連連的抱怨聲，更多不想練的想法就會湧上心頭，但到了試譜時，不知怎麼的，每到這個時候，每個人的心裡好像又會充滿不知哪裡來的決心，告訴自己：「一定要練好，一定要加油！」經過老師的指導，以及大家的堅持，我們終於成功且完美的合起來了，那時的那種成就感，成了我快樂的泉源。

也許就是多了這一些快樂，才使我的生活多采多姿，所以我一定要好好珍惜這些「快樂之道」。