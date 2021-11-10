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流浪貓

商榕 (加州)

小花貓，沒有家

為尋溫飽遊四方

飢腸轆轆苦難堪

酷暑蔭下望路人

行人匆匆頭不回

寒冬瞑目氣憂憂

長夜凄風幾時休

但盼有家待我歸

求得一席可依偎

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從農夫市場說起

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