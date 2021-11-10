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商榕 (加州)
2021-11-10 01:00
小花貓，沒有家
為尋溫飽遊四方
飢腸轆轆苦難堪
酷暑蔭下望路人
行人匆匆頭不回
寒冬瞑目氣憂憂
長夜凄風幾時休
但盼有家待我歸
求得一席可依偎
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從農夫市場說起
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美麗蹺家人
2021-11-07 02:02
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