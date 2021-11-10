凱迪和爸爸媽媽去緬因州 看望姑姑，四天自駕遊一眨眼就過去了。

第一天：爸爸媽媽輪流開車，六個小時後到達姑姑家。姑姑家住歷史悠久的小鎮，距離緬因州立大學只有十幾分鐘車程，姑父是大學教授，又是園藝師——他種了一英畝的菜園和果園，收穫很多新鮮蔬果。當天晚餐，吃了姑父種的玉米，凱迪從來沒吃過這麼鮮嫩多汁的玉米！姑姑說，緬因州的人熱愛大自然，保持傳統生活方式，追求豐富的精神生活，喜歡戶外活動，比如姑父，他每天早上都要騎自行車十五英里，鍛鍊身體，周末則出海釣魚。爸爸說，姑父一輩子等於他自己的八輩子。

第二天，兩家人一起去巴爾港，那裡風景如畫，街上有很多特色商店、博物館 和畫廊。逛了一會街，就乘帆船出海。上船的時候，風和日麗，只穿一件Ｔ恤。開船不久，帆船駛入一片濃霧，遠處的海岸和近處的小島都朦朦朧朧，彷彿進入迷霧陣，有幾分嚇人。而且很冷，凱迪凍得瑟瑟發抖。

大人們說，海面上各色浮標下，都是漁民們誘捕龍蝦的籠子，不同顏色的浮標代表那是誰家的籠子。他們還說，以前整個新英格蘭 地區的海裡都有豐富的龍蝦資源，但隨著地球暖化，龍蝦漸漸遷移到更北的地方去了，其他海洋物種也因為氣候變化而遷徙混亂，如果海洋生態系統崩潰，漁民的生計也會出現問題。

來到緬因，當然要吃龍蝦，當晚，他們一人吃了一隻大龍蝦，也算支持一下當地的經濟。

第三天，一起去阿卡迪亞國家公園，從山頂俯瞰廣闊的海面和美麗的峽灣。凱迪最喜歡看海裡那些小島，它們有的形狀像鯨魚，有的像盆景，讓她想起在巴爾港畫廊裡看到的一幅畫。據說藝術家羅伯特印第安那也移居其中一個小島呢。他們還去了雷霆洞，那是一個在陡峭懸崖下的自然洞穴，洶湧的海潮衝進去又擁擠著湧出來，發出雷霆般的巨響，濺起幾十米的浪花，十分壯觀。媽媽說：她喜歡聽濤，從大海獲取能量，所以他們在那裡多坐了一會。他們也參觀了一個花園，據說以前是私家花園，現在開放給公眾。秋天的花園裡花團錦簇。

第四天，凱迪和爸爸媽媽告別姑姑踏上回程，路上在波士頓海港碼頭短暫停留，在陽光下午餐和散步，凱迪問：什麼時候可以再去看姑姑、再去巴爾港和阿卡迪亞公園？爸爸媽媽笑了，原來，大家都沒玩夠呢。