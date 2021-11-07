一年有四季：春天、夏天、秋天以及冬天，我喜歡充滿活力的春天，我喜歡炎熱的夏天，也喜歡 豐收的秋天，但我最喜歡的是寒冷的冬天。

在冬季，每天早晨我都會在舒適、厚重且溫暖的毯子中醒來，柔軟的毯子就像卷餅一樣包裹著我。下了床，我會穿上蓬鬆的拖鞋，軟綿綿的觸感相當舒服。一開房間的門，我就可以聞到媽媽為我做的溫暖豐盛早餐還有熱可可。

吃完早餐、出門時，我可以看到雪花密密麻麻地在天空中飛舞、慢慢落下。在去學校的路上，我會聽到站立著的樹木告訴我，無論天氣多寒冷、路途多艱辛，都要堅持下去。一片灰色的霧氣遮蓋了建築物的頂部，使我的心靈安寧。

冬季的風景和氣氛是其他季節無法比擬的，所以在一年四季之中，我最喜歡寒冷的冬天。

江翔（紐約 ，鳴遠中文學校）

秋天是一個美麗的季節，因為秋天的景色非常美麗，天氣也非常涼爽，所以在一年四個季節之中，我最喜歡的季節是秋天。

秋天的天氣非常好，秋風帶走了夏天的炎熱，帶來涼爽明靜的天空，雲朵淡淡的，風也很涼快。秋天也讓樹上的葉子變了顏色，從青翠的綠色，變成美麗又燦爛的紅色與黃色。很多水果也都在秋天成熟了，好吃的水果讓大家一飽口福。

除此之外，我最愛的中秋節也是在秋天，大家會在慶祝中秋節時吃月餅、一起看美麗的月亮。

秋天的景色非常漂亮，天氣也非常舒爽，所以我最喜歡的季節是秋天