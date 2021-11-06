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開學第一天

蔡鎧宇（密西根州）

開學第一天，我不清楚我是高興或傷心，但我很確定我非常緊張。

當天我七點起床，感覺有點累，因為暑假時我都不用起得那麼早。爸媽已經在樓下了，爸爸給我們做早餐，是蛋餅和牛奶，我覺得很棒。

吃完早餐，我去外面等朋友來，跟他們一起騎腳踏車上學。到了學校，我們坐在地上聊彼此的暑假生活。一進教室，所有東西好像都比我印象中的還小。我已經一年半沒機會進學校了，可能那時侯我比較小，所以當時才會覺得學校那麼大。

因為是開學第一天，沒有老師給我們功課。在走廊上，我看到今年的六年級學生，他們看起來好稚嫩，同時也讓我想起自己六年級的時候，有過那麼輕鬆的生活。

上完全部課以後，我知道哪些老師很嚴格、哪些很有趣、哪些教得很好。我的英文老師很有趣，在他的課上，我不會害羞；科學老師有點嚴格，但我覺得她會教我們很多。

開學第一天結束了，我騎腳踏車回家，也鬆了一口氣。這天是比我想像中還要好的一天。

蔡凱晴（密西根州

開學第一天，我的老師從所有五年級學生裡選了兩個人，負責升國旗，我被選上了。雖然我完全不知道該怎麼做，但有一個老師幫助了我們。升旗的時候，大家一起唱了美國的國歌。

接下來我們去吃午餐，午餐以後有休息時間，我在這段時間跟朋友一起踢足球，非常好玩。午休結束後有自己讀書的時間，我在自習時畫了我最喜愛的動物─熊貓。

下午我們有很多堂課，先上西班牙文課，然後體育課，最後是樂隊課。我最喜歡樂隊課，因為我可以選今年要學什麼樂器，可能是大鼓，也可能是薩克斯風。我唯一確定的是，我不會像其他的女孩一樣，她們都選擇笛子。

下午的休息時間，我們在外面吃東西、踢足球，然後老師就要我們準備回家了。

我覺得時間過得好快，第一天的學校生活過得真是愉快。

足球 美國 密西根州

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