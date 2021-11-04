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阿拉斯加遊記

孔德靈（華夏長島中文學校）

今年暑假爸爸媽媽帶我們去阿拉斯加旅遊。阿拉斯加是美國最大的州，那裡有很多高山、湖泊、森林、冰川和野生動物，風景秀麗。是我們一直想去探索的地方。

我們坐飛機到了阿拉斯加後，首先去了野生動物園。在那裡，我看到我最喜歡的雄麋鹿，牠的頭上長著一對大大的角，非常漂亮！然後我們去了德納利國家公園，看可愛的棕熊；紅狐狸快速奔跑，身上的毛像披上了一件美麗的外衣；北美馴鹿悠閒自在地在園中散步。遠處北美最高峰德納利山景色十分壯觀，白雲圍繞著山峰，在金燦燦的陽光照耀下時隱時現，構成了一幅美麗的圖畫。

我們繼續前行，觀看了出口冰川、波蒂奇冰川，以及沃斯頓冰川，這些日積月累的世紀冰川在湛藍的天空映照下，閃閃發光就像一塊塊巨大的藍寶石。

接著我們登上郵輪，波濤滾滾的海面上不時出現鯨魚、海獅、海豹、海獺，引起人們一陣陣的歡笑。色彩鮮艷的海鸚鵡和很多叫不出名字的海鳥在我們的頭上盤旋飛翔，這裡的奇異多彩讓我感到萬分驚奇。

這趟旅程中，最有趣的是在哥倫比亞冰川前划雙人皮艇的比賽。遼闊的海洋近處是飄浮流動的藍色小冰塊，遠處是雪白的山峰和冰川，還有好多水獺懶懶地躺在海面上，好像在觀看比賽一樣。其中一隻小水獺還跟著我們的小皮艇游了一會兒，牠不停地上下跳躍，好像在為我們加油。

兩周的旅行很快就結束，我還一直沉浸在那時刻。這次難忘的旅行給我帶來美好的回憶，也讓我開闊眼界、增長知識。

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