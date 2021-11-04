今年的秋假只有一星期，因為時間比較短，我和家人沒有去很遠的地方旅行，但是我卻過了一個很快樂、很有意義的秋假。

秋假第一天，我去朋友家玩，我們一起騎單車、打網球。我很興奮，因為這是我第一次騎單車到網球場。

然後，我跟朋友一起回家，吃了美味的燒烤晚餐，有豬肉、雞肉、麵，還有從花園裡採的新鮮蔬菜 。

秋假時，我每天都練習游泳 ，因為我希望可以進游泳隊。我很喜歡游泳，因為我覺得它是一個很好的運動。游泳的時候，感覺自己好像一條魚一樣，可以在水中游得很快。

此外，我也在秋假裡讀很多書、學很多新單字。我不但讀了很多英文書，而且讀完十本中文書，這給了我很大的滿足和成就感。

秋假最後一天，我去參加一個童子軍聚會。在聚會裡，我是年紀最小的一組。我跟著高年級的童子軍隊長去了不同的小組，我學了不同的急救方法、煮食安全的重要、童子軍歷史，還有保護環境的知識。

最後有一個遊戲，贏的隊伍可以拿到糖果。雖然我們低年級的童子軍沒有贏，但是我們也拿到糖果，因為童子軍隊長希望能鼓勵我們。

今年的秋假雖然不長，但我學了很多東西， 也參加了很多有趣的活動。希望每年的秋假都跟今年一樣精采。