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《兔子家四姊妹》系列之二／兔毫筆

白丁（馬里蘭州）

兔子家四姊妹吃了神奇的蘿，一覺睡到大天亮。小妹第一個醒來，發覺睡的不是自己的床，連房間也是陌生的，嚇得哭了。另外還有三張床，睡著三個大女孩，她們被哭聲驚醒，臉對著臉，互相不認識，都慌得哭著跳下床，逃出屋子。

一瞬間，四個大女孩清醒了：她們從兔子變成人！原來，昨天吞下肚的那個有頭有手還有腳的，不是蘿，而是有魔力的人參。她們的第一個念頭是想見到喜鵲，可是沒法找到喜鵲，也沒法找到舊的家。

沒有回頭路，一切都變了。眼前是新的家、新的生活。過去怕光，現在不怕光。穿衣、刷牙、紮辮子，都要從頭學起，還要學文化。最難的兩件事，是拿筷子和握毛筆寫字。不管怎樣扭動右手的手指，總覺得彆扭，太難了。

她們覺得太累太緊張，就養了一群兔子，一有空就跟兔子們玩。她們最懂兔子，從來不讓兔子暴曬和淋雨，還將兔子愛吃的燕麥草、車前草、蘿、青菜、黃瓜和香芹，全都種在院子裡。她們和兔子們一起分享食物，有了兔子們陪伴，她們不再苦惱。

一天又一天，她們喜歡上了新的生活。可是，又一個人生大難題擺在面前，那就是得選擇一份工作，既然變成人，就得找一份工作。做空服員嗎？不行，飛來飛去怕頭暈。做護士嗎？不行，怕給病人打針。做短跑運動員呢？也不行，過去四條腿跑得快，現在只有兩條腿，跑不快了。想得頭都痛了，也沒有想出什麼工作適合自己。

有一天，大姊握著毛筆寫字，眼睛卻盯著院子裡的兔子出神。她想：「兔子的毛，又軟又有彈性，能不能用來做毛筆的筆毫呢？」她和妹妹們商量，試著用院子裡的竹子做筆桿，截成短短的，輕輕劈開一頭。再剪下一堆兔毛，石灰水裡浸泡，去掉油脂。然後用絲線將兔毛紮緊，做成筆頭插入筆桿。就這樣，第一支兔毫筆做成了！

多麼親切的兔毫筆，四姊妹緊緊握在手裡，捨不得放下！她們將第一批兔毫筆送給附近的一個學校，其他學校知道了，紛紛來向她們訂貨。從此，四姊妹的兔毫筆進入市場。有誰會想到這四個能幹的大女孩，曾經是膽小的兔子呢？（系列完）

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