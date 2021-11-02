回想起第一次上中文課，至今仍歷歷在目，比我想像中的簡單。

我還記得那個周六，外面下大雨，風很大，雷聲隆隆作響。而在這一刻，我害怕的不是風雨，而是上中文課。媽媽看到我緊張的樣子，跟我說學中文沒那麼難，但在我的想像中，總覺得中文課很難，作業會比英語還多、老師會特別凶。因為姊姊在中國 上了兩年的幼稚園，她經常跟我說中國的老師很凶——不聽話的學生，老師就不喜歡，作業沒寫好、沒做完要罰抄，還要經常背古詩、寫作文。想到姊姊跟我說的，我就不想去上中文課，一直問媽媽能不能不去。但媽媽一直鼓勵我學中文，還跟我說學中文有多重要，以後找工作 也好找等等。就這樣，我背著書包，被媽媽牽著手走到中文學校的門口，還被帶到了教室。

教室裡已經坐著很多小朋友。上課了，在安靜的教室裡只能聽到老師的聲音，我開始害怕起來，很想快點下課回家。老師開始教拼音，我也跟著學。就這樣，我堅持了下來，並漸漸對中文產生了興趣。現在的我可以聽、說、讀、寫，在生活中也幫助家人翻譯信件，所學的中文開始對我的生活發揮作用。

就這樣，我從幼稚園學中文到小學畢業。

七年後的今天，我的中文課也學到了初中，老師布置作業寫一篇「想像中的中文課」。現在想一想都跟以前不一樣。老師教的課文比小學時難了，作業多了，寫作要求也更高了；而我也比之前更容易理解課文內容，比以前更喜歡上中文課。在這個過程當中，我學到了：如果沒去嘗試和堅持做一件事，就不知道會不會成功。