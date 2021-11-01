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地球的災害

陳姮沂（加州，天普教育）

地球上有各種不同的災害，從全球暖化到颱風，地球每天都會發生各式各樣的災害。比方說，在台灣會有比較多的地震；夏威夷會有火山爆發；日本會有海嘯等等。但是我今天要跟大家講一講加州會發生的災害。

全球暖化愈來愈嚴重。因為加州很熱，所以森林裡有時候會發生很嚴重的火災。火災發生時，會有很多直升機跟消防車的聲音。在我住的地區，我能看到山上的火災。好險我不是住在山上，否則我可能就要帶著東西逃走了。有時候火災太嚴重，樹會倒下來，然後壓毀在山上的房子。

如果火災發生在你們附近，第一，一定要帶好口罩，因為火災會產生很多灰，若沒戴口罩就會呼吸到髒空氣。

第二，不要拿太多的東西，才可以節省逃跑的時間；離開時要小心，否則可能會被傾倒的樹壓到。

但為什麼會發生火災呢？原因是森林很乾，加上天氣很熱。地球暖化也是很大的原因。工廠和車子排出的廢氣是造成地球暖化的主因，這些廢氣會讓地球的風愈來愈熱，而且地球只會變更熱，不會變更冷。地球上有非常多的車，暖化的速度也就更快。

所以要怎麼避免呢？首先，大家應該更常搭公共交通工具或是騎腳踏車，也要多種樹，才能減少廢氣排放，增加更多新鮮空氣。希望大家能一起努力，保護美麗的地球。

暖化 加州 口罩

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