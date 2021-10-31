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我喜歡萬聖節

倪子眙（加州，學園雙語學校）

萬聖節，大家都會穿不同的服裝去參加「不給糖，就搗蛋」活動。在十月三十一日晚上，我們會去敲鄰居家的門，然後說：「不給糖，就搗蛋！」他們就會給糖果。

很多人也會買一些東西，像蜘蛛、蜘蛛網來裝飾房子，當然也會買糖果給大家吃。今年的萬聖節，爸爸幫我們買兩個蜘蛛網包子還有蜘蛛，我們還在網路上訂了一個南瓜人掛在門口。今年我打扮成一個吸血鬼，我的弟弟打扮成一隻恐龍。我每年都會跟我的朋友一起出去要糖果，每一次都可以要到很多糖。

我很喜歡萬聖節，因為我們都可以吃糖果，也可以看到很多裝飾得很特別的房子。在萬聖節晚上，我們家會留一個人在家裡，如果有人來我們家要糖果的時候，才可以給他們糖果。

我們回家的時候，看到一大包糖果真是太開心了，雖然媽媽說只可以吃一點點糖果，但我們還是很高興。我真的太喜歡萬聖節了！

馮博華（加州，學園雙語學校）

萬聖節的時候，小孩子會穿特別的服裝去鄰居家敲門，然後說：「不給糖，就搗蛋！」人們便會給小孩糖果。我很喜歡糖果，所以我也很喜歡萬聖節。今年我要打扮成一個熱狗出去要糖。

在萬聖節，許多人會放裝飾在樹上和房子上。有些人會放一些骷髏、巫婆和鬼怪。今年我們在我家放了骷髏、南瓜，還有一支手機，這支手機會發出可怕的聲音。

每年萬聖節的時候，我們還會買很多南瓜，然後雕刻南瓜。我們會先切掉南瓜上面的蒂頭和拿掉南瓜種子，然後雕刻眼睛、鼻子，以及嘴巴。我們還烤南瓜種子吃南瓜子。

我好喜歡萬聖節，萬聖節是我最愛的節日之一！

萬聖節 手機 加州

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