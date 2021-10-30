在一年一次的萬聖節 ，很多人會穿上很特別的服裝。天黑的時候去鄰居家要糖果，這就是好玩的「不給糖，就搗蛋」。很多地方在萬聖節的時候，也有遊行 等活動，很熱鬧。

去年因為有新冠病毒，我準備了米老鼠的服裝，但是很失望不能去參加「不給糖，就搗蛋」的活動。後來，媽媽、婆婆、公公和阿姨買了糖，所以我們在婆婆的家玩「不給糖，就搗蛋」的遊戲，還是很好玩。

今年新冠疫情趨緩，所以我們可以玩「不給糖，就搗蛋」，我真的很高興可以跟我的朋友們一起去玩。我今年的服裝是一個巧克力糖果，因為我喜歡糖果，但是很多糖果有堅果，我對堅果過敏，所以，每一次爸爸媽媽會幫我檢查糖果。

我希望爸爸跟哥哥不會偷吃我的糖果，我要慢慢地享受好吃的糖果。

馮美麗（加州 ，學園雙語學校）

十月三十一日是美國的萬聖節。在萬聖節，很多人會穿上特殊服裝，有些是動物，有些是巫婆鬼怪，有些人會戴上可怕或好玩的面具。我今年的服裝是「Nezuko」，是一個日本電視裡的女生。

萬聖節時，很多人在房子外面放假骷髏和蜘蛛網，也有很多人買南瓜，把南瓜雕刻好後，把燈放南瓜裡面，做成南瓜燈籠。在晚上時，小孩子會去鄰居家敲門，玩「不給糖，就搗蛋」的應景遊戲。

我最喜歡在萬聖節晚上出去要糖，我會拿到很多糖果，但我不會馬上吃完，每天只會吃一個，或送一些給朋友。因為我聽說過一個故事叫「太多糖果」。

有一個小孩叫杰，他和爸爸在萬聖節雕刻南瓜。南瓜的眼睛是圓的，鼻子是三角形，嘴巴有三顆牙齒，非常可愛。爸爸說杰每天只可吃一顆糖，但有天杰偷吃很多，南瓜就變成很可怕的鬼怪對他說：「不可以吃太多糖果！」

所以，我一直不敢吃太多糖果，怕我們家的南瓜變成鬼怪來追我。