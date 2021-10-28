我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

氣球

黃演山 （伊利諾州）

五顏六色禮氣球

多元造型任君選

喜慶婚禮席上賓

臉上貼滿新詞意

飄來飄去在共舞

閃閃入鏡留青事

抬手逐放衝雲宵

俯視賓客吻相送

親吻空氣多自在

閉眼珍重任飛翔

上一則

香港圖書館

延伸閱讀

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼
日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬

日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬
林青霞19歲學生照日網瘋傳 獲讚最美校花

林青霞19歲學生照日網瘋傳 獲讚最美校花
楊傑敏植物園起舞 為疫後社區打氣

楊傑敏植物園起舞 為疫後社區打氣

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍