兔子家四姊妹》系列之一／有頭有手腳的蘿蔔

兔子家有四姊妹，相親相愛。她們的屋子雖小，卻光彩奪目，玫瑰紅的屋、紫羅蘭的牆、象牙白的木柵欄。家裡布置得漂漂亮亮，四張柔軟的小床，床上有花床單、花被子和花枕頭，房間中央有一張小圓桌，擺著一個小花瓶。小屋外淌著一條小河，小河邊種著芬芳撲鼻的小花。

四姊妹手腳伶俐，但膽子卻出奇的小。大姊怕山上的老虎，二姊怕林裡的狼，三姊怕地洞裡的蛇，小妹怕天上飛的鷹。她們很少出門，尋找食物也不敢離家太遠。大姊不敢去山上，二姊不敢去林裡，三姊見了地洞就躲開，小妹連天空也不敢抬頭望。為了填飽肚子，她們在院子種了蘿。

天還沒黑，四姊妹早早地關了門，大白天也不敢開窗。一天又一天，院子的蘿眼看就要吃完了。熱心的喜鵲知道了，落在窗台上對四姊妹說：「我見山上有蘿，林裡有蘿，地洞旁也有蘿，我替你們帶路，去採蘿吧！」

大姊對喜鵲說：「你敢替我趕走山上的老虎嗎？」二姊對喜鵲說：「你敢替我趕走林裡的狼嗎？」三姊對喜鵲說：「你敢替我趕走地洞裡的蛇嗎？」小妹對喜鵲說：「你敢替我趕走天上飛的鷹嗎？」喜鵲說：「我不敢趕走老虎、狼、蛇和鷹，但我敢護著你們去採蘿。」

四姊妹聽了很感動，終於鼓起勇氣出門。喜鵲飛在前面為她們偵察，一旦發現危險，就發出警告。一天又一天，在喜鵲的鼓舞下，兔子家四姊妹的膽子愈練愈大了。

有一天，喜鵲沒來帶路，四姊妹還是勇敢地上了山。彎曲的山路上，忽然出現了一個奇特的蘿，它的皮有點發黃，根部長得很可愛，像是有頭有手還有腳，遠看似一個小人的模樣。四姊妹又驚又喜，用力將蘿抱了起來，小心地運回了家。

她們在小河邊，用河水將神奇的蘿洗得乾乾淨淨。大姊嘗了第一口，覺得甜甜的。二姊嘗了第二口，覺得香香的。三姊嘗了第三口，覺得暖暖的。小妹嘗了第四口，覺得飽飽的。你一口，我一口，她們將小人模樣的蘿吃下肚。太好吃了，從來沒有吃過這麼美妙的蘿！

四姊妹的嘴裡還留著蘿香甜的味道，高高興興地進了屋，上了床，都相信今晚會做一個好夢。

（待續）