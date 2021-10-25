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孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

好時光

鄧穎芝（加州）

果兒滿枝頭

風吹搖搖頭

香氣襲人心

此處最清新

樹下好乘涼

果甜嘗口香

秋風來送爽

莫負好時光

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英雄被困筲箕灣

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