月亮升起來了，銀色的瀑布傾瀉下來，流過了山林，流過了河谷，流向了山莊和田野。

看庭院裡的月光花兒，被月的瀑布清洗過後，顯得更加明亮了。籬笆旁的倭瓜花兒、火紅的石榴花兒、紫色的茄子花兒，都在月光下閃爍出亮麗的色彩。幾隻提著綠色燈籠的螢火蟲討好似地飛到黃瓜架前，牠一定是在觀察那裡的花兒們是否已經睡覺，牠一定想給花兒們講述山裡的故事。

此時，庭院裡有一群趾高氣揚的大公雞，好似在閒庭信步。難道牠們夜裡不睡覺仍在覓食嗎？仔細一看，原來是庭院裡的雞冠花兒，呆呆地望著從草叢裡鑽出的小蟲兒。那是兩隻蟋蟀，牠們在用各自的琴弦，趁著月色在相互傾述內心的感情，牠們在談些什麼呢？

一隻黑色的蜘蛛，趁著夜色不辭辛苦地編織著羅網。時而停下來傾聽著屋簷下、孩子籠中蟈蟈的叫聲，牠想用蟈蟈的小夜曲來解除自己的疲勞嗎？此時，一道道蝙蝠的黑色閃電劃過夜空，聲聲尖叫聲驚動了正在織網的黑色英雄，牠有些驚慌失措，趕忙躲到暗處。

望田野，一片片茂密青紗帳裡的高梁，像貪長的孩子，喝飽了大地乳汁趁著月色拔節，它們在爭先恐後地揚花兒吐穗兒。這時，白天睡足的田鼠野鼠、黃鼬們都紛紛出動了，一個個閃著雪亮的眼睛，心中懷著各自的目的，在奔跑著、追逐著。

當人們酣然入夢時，有誰知道月光下的山莊和田野日如此熱鬧呢？