我最快樂的周末是我十歲生日的周末，因為我收到很多禮物。

在那個星期六早上，我開始拆我的生日禮物。我收到的東西大多數是芭比娃，還有一隻手表。我收到一個芭比娃、兩個小小芭比、兩個芭比寶寶，還有一些芭比衣服。我收到的芭比娃是有很多關節的那種，她就像真的人一樣，她也有捲捲的頭髮。

我打開禮物以後，爸爸和媽媽端出來一個巧克力起司蛋糕。這個巧克力起司蛋糕非常好吃，是我最喜歡的口味。吃完巧克力起司蛋糕以後，我用我的平板電腦幫我的新芭比娃拍了照片，然後把這張照片當成我平板電腦的新桌面。

這就是我十歲生日的周末，也是我最快樂的周末。

馮明晶（加州 ，學園雙語學校）

說起最快樂的周末，那就是我參加功夫比賽的周末。那天我很緊張，我跟弟弟和他的朋友一起去。

我看到很多人在比賽前練習功夫，可是他們看起來並不是非常熟練。在那場比賽中，我獲得了銅牌，讓我很開心！

比賽結束後，我們一起去一個電動遊戲場。這天也是弟弟朋友的生日，我和他們一起玩很多電動玩具，我們玩了釣魚 、一種很困難的跳繩遊戲，還玩了一個鋼琴遊戲。然後我們一起切蛋糕為朋友慶生，蛋糕帶有檸檬的香味，很好吃。

從電動遊戲場出來，我們去走登山步道 ，一路上有很多石頭也有很多上坡，我們走得很高，好像走到天上的雲霧裡面，感覺空氣很濕，大家都走得很累。

然後我們一起去吃點心晚餐，整天下來雖然疲倦，但我們都很開心。這真是一個快樂的周末！