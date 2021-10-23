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寫一封信

吳可欣（紐約，人力中心中文學校）

親愛的老師：

您好！前一陣子因為新冠疫情風行傳播，我們被關在家裡大半年了，感覺很無聊。幸好後來中文學校開始上網課，我又可以和老師您以及同學們一起學習中文。雖然是在網上，但是我們也可以看到大家，我真的很高興啊！

上中文課，我最喜歡寫中文，我想也是因為我喜歡寫字，所以我的字寫得又快又端正，很多同學說寫中文很難，但是對我來說一點都不難。大家都稱讚我的字寫得很漂亮，我心裡很高興，但是我不驕傲，我會更加努力，好好學習，更加用心把字寫得更好。

老師，我真希望疫情快點過去，這樣我們就可以恢復正常生活。我一直在想，我要好好學習，長大後也想跟您一樣當一位老師。當然，這是我的夢想，我知道，當老師要懂非常多東西、掌握很多知識。所以，從現在開始，我會好好學習，朝著自己的理想奮發努力，希望有朝一日能讓我的夢想成真。

祝老師身體健康、工作順利！

鄭安妮（紐約，人力中心中文學校）

親愛的奶奶：

您好！我們很想念您。我們已經有六個月沒有見到您了，您現在的身體狀況怎樣呢？一切都還好嗎？

前陣子新冠疫情大爆發，我們不得不待在家裡，不能到外面去玩，真的讓我感到很悶。

奶奶，您還記得嗎？就在上個月的九月十九號，那是我的生日。爸爸媽媽給我買了一個漂亮的生日蛋糕，還有我喜歡的生日禮物。在這樣的環境下，能擁有這些，讓我感恩又滿足。我很感謝爸爸媽媽為我做的一切。

奶奶，我們已經開學了，我和弟弟都會努力學習的，您不用擔心我們，我們一切都很好。

祝奶奶健康快樂！

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