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中國書法

劉駿豐（加州，ALL SOULS SCHOOL）

中國書法藝術歷史很悠久，從漢代一直到現在。書法的歷史是從甲骨文開始的。寫書法需要筆、墨、紙和硯才能寫字，人們稱呼這四樣東西為「文房四寶」。

筆就是毛筆。毛筆是中國特有的書寫用具，而現在最好用的毛筆是湖筆。墨指的是中國用的黑色顏料。中國的墨許多是從安徽徽州生產的，安徽宣州則是生產中國的書法紙。這種紙張很特別，它是白色的，且非常柔軟，經過很長時間也不會變質。硯是最後的「文房四寶」，它是用來研墨的工具，在中國有很長的歷史，端硯是中國最有名的硯。

寫書法需要記得一些很重要的事情：第一是字的結構，各種書體都有自己獨特的結構。第二是要記得作品的整體布局，這是書法家的最高境界。第三是運筆的方式、方法，最常見的筆法是方筆、圓筆和簡筆。第四是墨的著色程度；第五是韻律和筆畫，記得韻律的起伏等變化有節奏。

最後，別忘了風格。如果你寫書法的時候，有牢牢記住這六個書法的規則，就能寫得很漂亮。

現在我們寫字的時候，都會用電腦打字或用鉛筆書寫，絕大多數的人通常都不會用毛筆寫字了，或許有許多人連「文房四寶」都不認識了。雖然打字又快又方便，但我還是希望世界上的人能多了解書法藝術、能更喜歡中國文化。

書法 中國 甲骨文

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