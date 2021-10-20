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想出名的小象

錢欣葆（中國）

小象和金絲猴在大樹下聊天，小象說：「我的力氣大，長鼻子能夠幹許多事情。我一直在等待機會，準備做讓人刮目相看的大事。」

一陣大風吹過，灰兔晾在外面的衣服被風吹到了大樹上。灰兔請小象幫忙用長鼻子把掛在樹枝上的衣服取下來。

小象想，如果灰兔被風吹到了樹上，我用鼻子把他送回地上，那大家都會讚揚我助人為樂。取一件衣服這樣的小事，誰也不會關心的。他只當沒有聽見灰兔的話，頭也不回地向小溪走去。

金絲猴飛快地爬上樹，把衣服取下來還給了灰兔。

小熊正在小溪邊的草地上玩足球，不小心球滾到了小溪中。小熊還不會游泳，他請小象幫忙用長鼻子伸過去把球撈回來，小象想，如果小熊掉在小溪中快要淹死，我用長鼻子將他撈上來，那我就做了一件大好事，大家一定會誇獎我見義勇為。撈一個足球這樣的小事，誰也不當回事。小象當沒聽見小熊的話，一聲不吭地向山坡上去。

金絲猴飛奔過去，「撲通」一聲跳入冰冷的水中，把足球撈起來還給小熊。

小象見野豬在山坡上放了一堆枯樹枝，點火烤紅薯，就在不遠處觀察。金絲猴見山坡上有煙升起，折了根樹枝沖上去將剛燃燒起的火撲滅了。金絲猴嚴肅地對野豬說：「山坡上有許多灌木和樹木，在這裡燒烤十分危險，一旦火勢失控，就可能引發森林火災難撲滅。」

小象見野豬被金絲猴教訓了一頓，灰溜溜地走了，情不自禁發出嘆息。金絲猴對小象說：「你看到野豬在這裡生火，為什麼不阻止他，卻在旁觀看呢？」

小象說：「我看到野豬在山坡上點火燒烤，就一直盯著，一旦發生森林火災，就用鼻子吸水，奮不顧身衝過去滅火。沒有想到火被你滅了，我想做滅火英雄的夢想也就無法實現了。」

金絲猴說：「要想做大事，就應該做好每一件有益的小事。無論做什麼事，都不能只為了個人名利。」

有做好每件小事的積極態度，將來才有可能做大事。

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