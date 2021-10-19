弟弟的牙齒又要掉了，他難掩興奮，每天查看那顆鬆動的門牙。我比他年長八歲，所以去年他掉第一顆門牙的時候，是我教他：把掉下來的牙齒包好，放在枕頭底下，有一位牙齒神仙會來取走這顆舊牙齒並贈送他五塊錢。有這種事？他不可置信地問我：「姊姊，牙齒神仙是聖誕老公公嗎？他為什麼要送錢給我？我的舊牙齒他拿去幹麼？他是男生還是女生？」

我沒辦法全部回答他，只告訴他：「你按照我的話去做就是了，等你的乳牙全換成新牙以後，他就會給你答案的。」他仍然不死心，又轉問爸爸媽媽，媽媽說：「我們小時候在台灣 ，沒有牙齒神仙，你就聽姊姊的話去做吧。」我又加強一句：「別到處去問人關於牙齒神仙的事，他可能會不想來。」

等待又等待，弟弟頑強的第二顆門牙終於脫落了，他帶著漏風的嘴巴歡欣地說：「姊姊，明天早上牙齒神仙要來了！」傍晚，他在放牙齒的小信封裡夾了一張便條，上面工整地寫著：「謝謝您，牙齒神仙，晚安。」

第二天是周末，我正在睡懶覺，一早弟弟卻破門而入，將一張嶄新的五元鈔在我眼前搖來晃去，笑著說：「看！這是什麼！」

當弟弟的新牙逐漸取代了大半乳牙時，他開始有些捨不得，每天小心刷牙，盡可能照顧好所剩不多的乳牙。對著鏡子他問我：「如果是蛀牙，牙齒神仙也要嗎？」我說：「他不分好的壞的，只要是乳牙全收。」他覺得不可思議：「我真的很想知道他為什麼喜歡baby teeth，我也很想晚上不睡覺等他來，和他聊聊天。」我立即制止：「那不可能，他知道換牙的孩子們睡眠很重要，所以小孩睡著了他才要來，不睡他是不來的。」

弟弟乳牙所剩無幾，謎底即將揭曉，的確，我也希望牙齒神仙這個童趣能持久一點，不要這麼快就一去不復返了！