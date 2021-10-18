我是一隻黃色的流浪貓。去年，我還在主人溫馨的小屋裡非常幸福地生活著。主人百般疼愛我，餵我最喜歡吃的貓糧，有時還會讓我洗個舒服的澡。不幸有一天，主人要出國定居，就把我送到別人家。不料新主人會虐待我，一旦我做錯事了，就鞭打我，甚至常常好幾天不給我飯吃。我終於忍不住了，趁他外出，就偷偷地從敞開的窗戶溜了出去。

逃離雖然是一種解脫，但是大街上流浪的生活依然很慘。狗常驅逐我，我向路人乞討食物時，往往換來的都是「滾開，臭貓！」或「一邊去，別弄髒我的衣服！」這樣侮辱性的語句，很少有人憐憫我，給我些吃的。有時候，調皮的孩子還會握著樹枝趕我、打我。每當我看到我的流浪同伴捕到一些蟲子、老鼠之類可以填飽肚子時，我感到慚愧，我什麼都不會，或許這也是新主人討厭我的原因吧。到處流浪，我日漸消瘦。

某天，我被一些奇怪的人關進籠子裡，抬到了一輛車上；一路上非常顛簸，但我卻格外興奮，我覺得我要被解救了。誰知，我剛下車，就被裝到了一個黑漆漆的盒子裡。隨後又被抬到不知什麼地方，接著又顛簸起來。過了許久，僅有的一點食物和水也吃完了，我餓極了。這時我才意識到，我被製成所謂的「動物盲盒」了。想到這裡，我不禁又開心起來：我要有家了！經過漫長的旅途，我終於到了。可是當新主人看到我虛弱、骯髒的樣子時，就粗暴地把我連盒子一起扔到了垃圾桶旁，嘴裡還喃喃地抱怨：「沒開出好寵物！」

結果我又開始流浪，餓一頓、飽一頓地混著日子。不久，我發現那些熟識的流浪貓狗相繼消失。牠們去哪裡了？我擔心自己哪天也會被消失。

果然有一天，有人來抓我，我飛快地往前跑。有一股不知何處而來的力量推著我，我漸漸開始享受起耳邊風聲和路旁令我目不暇給的綠植。突然，有扇門擋住了我的去路，瘦骨嶙峋的我靈巧地利用縮骨功從門縫鑽了過去。就在這時，我被抓住了，並被抬到車上。但是下車後的情景令我驚訝，我的同伴們都在那裡！我才醒悟，是動物救助站的人救了我。

從此，我過了安穩的生活。我希望人類不要再傷害流浪動物，也不要再買寵物盲盒。可以不愛，但別傷害，以收養代替購買。也希望我所有的同伴們，都能過得好一些。