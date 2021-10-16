大家好，我是邊家成，今年十一歲，是一位六年級學生。我是在加州 出生的。

我的家裡有七個人，有外公、外婆、爸爸、媽媽、兩個妹妹和我。我喜歡當哥哥，也喜歡照顧妹妹，跟她們一起玩。

我的興趣是做樂高，我曾經用了一個星期的時間做一艘宇宙飛船，那是我做過難度最高的樂高，這艘飛船用了三千塊的樂高才組成，雖然非常困難，但它真的漂亮極了。

我喜歡的事情有很多，例如看書。最近我剛剛看完第三遍的哈利波特 ，那是我最喜歡的故事書；我也喜歡彈鋼琴，我已經學了三年的鋼琴，每天都會花至少半個小時來彈琴。當然我還喜歡打電動，有時自己一個人玩，有時也會和妹妹們一起打電動。

我長大後想成為一名醫生，因為我希望能幫助那些沒有錢去看病的人，人的生命是很重要的。

這就是我，一個熱愛生活、興趣廣泛的少年。

林愛俐（加州，西來中文學校）

大家好！我的名字是林愛俐，今年十二歲，正在讀七年級。

我的家有四口人，有爸爸、媽媽、姊姊跟我。我們養了一隻小狗，我很喜歡牠，常常跟牠一起出去跑步。

我喜歡跑步、打排球和跳舞，其中我最喜歡的是跳踢踏舞，我的踢踏舞齡已經有六年了，每次要去跳舞，我都會覺得非常興奮。

所有科目裡，我最不喜歡數學，因為太難了，因此我的數學成績不太好，常常會犯錯誤；但是我喜歡英文，因為英文對我來說很簡單。

我也喜歡跟我的朋友出去玩，跟他們在一起時，我覺得很開心。我最愛的食物是水果，像草莓或芒果，這兩種水果吃起來都酸酸甜甜，我很喜歡。

當我長大之後，我想要當一名廚師，因為我從小就很喜歡做飯。

這就是我，一個愛玩、愛跳、愛吃，也愛做飯的小女孩。