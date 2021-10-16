我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

這就是我

邊家成（加州，西來中文學校）

大家好，我是邊家成，今年十一歲，是一位六年級學生。我是在加州出生的。

我的家裡有七個人，有外公、外婆、爸爸、媽媽、兩個妹妹和我。我喜歡當哥哥，也喜歡照顧妹妹，跟她們一起玩。

我的興趣是做樂高，我曾經用了一個星期的時間做一艘宇宙飛船，那是我做過難度最高的樂高，這艘飛船用了三千塊的樂高才組成，雖然非常困難，但它真的漂亮極了。

我喜歡的事情有很多，例如看書。最近我剛剛看完第三遍的哈利波特，那是我最喜歡的故事書；我也喜歡彈鋼琴，我已經學了三年的鋼琴，每天都會花至少半個小時來彈琴。當然我還喜歡打電動，有時自己一個人玩，有時也會和妹妹們一起打電動。

我長大後想成為一名醫生，因為我希望能幫助那些沒有錢去看病的人，人的生命是很重要的。

這就是我，一個熱愛生活、興趣廣泛的少年。

林愛俐（加州，西來中文學校）

大家好！我的名字是林愛俐，今年十二歲，正在讀七年級。

我的家有四口人，有爸爸、媽媽、姊姊跟我。我們養了一隻小狗，我很喜歡牠，常常跟牠一起出去跑步。

我喜歡跑步、打排球和跳舞，其中我最喜歡的是跳踢踏舞，我的踢踏舞齡已經有六年了，每次要去跳舞，我都會覺得非常興奮。

所有科目裡，我最不喜歡數學，因為太難了，因此我的數學成績不太好，常常會犯錯誤；但是我喜歡英文，因為英文對我來說很簡單。

我也喜歡跟我的朋友出去玩，跟他們在一起時，我覺得很開心。我最愛的食物是水果，像草莓或芒果，這兩種水果吃起來都酸酸甜甜，我很喜歡。

當我長大之後，我想要當一名廚師，因為我從小就很喜歡做飯。

這就是我，一個愛玩、愛跳、愛吃，也愛做飯的小女孩。

哈利波特 加州

上一則

我的鋼琴老師

下一則

老圈樓市場記事

延伸閱讀

加州新冠死亡人數逾7萬 全美最多

加州新冠死亡人數逾7萬 全美最多
加州強制打疫苗擴至非居家看護 11月底前須完全接種

加州強制打疫苗擴至非居家看護 11月底前須完全接種
舊金山學區 2年流失3500名學生

舊金山學區 2年流失3500名學生
1張圖／加州各縣疫苗接種進度

1張圖／加州各縣疫苗接種進度

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00
陳佳蕙／圖

閒居之趣

2021-10-13 03:02

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差