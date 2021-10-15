我叫張藝鐘，今年十六歲，是一名高中第三年的小夥子。我有很多種優點，例如：合群、很喜歡與人交流、幽默以及好學。我可以說五種語言：英文、普通話、廣東話、韓文和西班牙文。

我有黑黑短短的頭髮，眼睛像夜空中掛著的兩顆閃亮星星。我身高一米七七，隔離期間我胖了十五斤，爸爸卻說我變瘦了，但我覺得我的體重現在很標準，不是太胖，也不算瘦。

我喜歡與朋友玩很多遊戲，我最喜歡玩的遊戲是美國 版的王者榮耀，這個遊戲讓我很激動、感覺熱鬧，是一個殺時間的好選擇。現在有個很走紅的遊戲叫「Among Us」，裡面有 十個人，玩家必須找出其中的兩名內鬼。我最近也很喜歡看中國 片和韓國片，例如：「以家人之名」，講的是關於三個沒有血緣關係的兄弟姐妹；另一部我正在看的韓國片叫「Kingdom」，這是一個關於國王對抗殭屍拯救人民的故事。

有空的時候，我很喜歡做義工，因為我想當一個對社會有用的人，並且，我覺得樂於助人是一種美德。這些義工包括：輔導小朋友做作業、打掃班級衛生。我也喜歡結識新朋友，因為可以了解更多有趣且我不知道的事。我覺得友誼是很重要的，希望能與每一個朋友都友誼長存。

未來，我有許多夢想和心願。我想令我們的世界變得更加美好，所以從現在 開始，我會更努力學習新事物，改變不好的習慣，成為更好的自己。

其次，我覺得藥劑師是一個神聖的職業，他可以開處方，也可以衡量病人的情況而質疑醫生所開的處方，也就是說，他擔負著一個很大的責任。

一般人都以為藥劑師就是開藥而已，不了解藥劑師肩負著非常重要的責任，那就是看醫生開的藥合不合適這個病人，因此我特別喜歡這個職業。

而我的心願就是快速研發出一個疫苗 ，讓很全世界的人都可以對抗病毒。

希望我的每一個夢想和心願都會實現！