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我的家鄉

劉九如 （印第安納）

我的家鄉在印第安納州的西拉法葉，那是個可愛的小鎮。我的家鄉植物非常多，路邊長著各種各樣的樹。

我們這裡最美的是春天和秋天。春天，樹上開了五顏六色的花，有白的梨花、紫的玉蘭、黃的迎春、粉的桃花，放眼望去像一幅望不到邊的畫。下雨的時候，花兒掛著雨珠，更加嬌艷動人。

秋天，樹上的葉子變成了黃色、橙色、金色、紅色等。一陣風吹過，葉子像一隻隻蝴蝶漫天飛舞。人們把樹下的落葉攬在一起，葉子越堆越厚，堆成了一座座小山。落葉山成了孩子們的樂園。孩子們在落葉裡跳呀、鬧呀、躺呀、滾呀，把一把把的樹葉拋向天空。彩色的葉子伴著孩子們的笑聲紛紛落下。

我的家鄉動物也很多。我們常常可以看到一兩隻兔子在後院跳來跳去。樹上住著松鼠，牠們頑皮地爬上爬下，你追我趕地嬉戲。鳥兒也是我們這裡的常客，站在枝頭或者屋頂上的知更鳥會歡快地唱起歌，或者在地上跳來跳去地捉蟲子；大雁成群結隊聚集在湖邊，有的悠閒地曬著太陽，有的在湖裡不緊不慢地游來游去；小巧玲瓏的蜂鳥飛快地搧動著翅膀，往來空中，在花間飛舞，尋找花蜜。

夏天，枝頭上會掛著一些蟬，牠們「知了，知了。」洪亮地宣告著自己的存在。我的家鄉居民非常友善。我們在小區裡散步時，經常會遇到迎面而來的行人，有的在遛狗，有的在跑步，有的推著嬰兒車，遠遠走來，大家都會揮揮手，微笑地打著招呼。連行人牽著的狗都會興奮地竄來竄去，搖著尾巴，吐著舌頭，抿著耳朵，笑容可掬，似乎在說「你好，很高興見到你。」我的家鄉風景美，居民友善。我愛我的家鄉。

樂園 印第安納州

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