我上初一的時候只有十歲，那個時候的我很懶惰，雖然喜歡讀書，卻非常不喜歡做作業。

作業是學習過程一個很大的部分，如果不做作業，成績會很快地掉下來，就算考試都考滿分，如果作業沒交，再高分也沒用。

當時的我，並不知道作業占了這麼多的分數。我在初中的時候，學校有給我們一個軟體，在軟體上面，每個學生都有自己的帳號，學生們可以透過那個帳號看到自己每個科目的成績，包括英語、數學、科學、歷史，還有西班牙語。

我最差的科目，就是西班牙語，因為這個科目給了最多的作業。

到了學校裡，老師給媽媽看了我的成績，媽媽對我的成績很失望，因為讀書、做作業是一個學生的基本責任。

回家後，媽媽跟我說了讀書的重要性。那個瞬間，我才意識到我犯了很大的錯誤，還好那時成績單還沒有出來，所以我還有時間可以把成績提高。

慢慢地，我的成績終於有進步。成績單出來的時候，雖然我覺得平均數並不是很好，但至少有提高。

到了第二次的家長會，老師們都誇了我，說我有進步；媽媽也說我有進步，但是還要繼續努力。

到了五月，成績單已經出來三次了。正當我們的班級要去食堂吃東西時，一位老師突然進到我們的教室，並點名了一大部分的同學，請他們到老師的辦公室。

我的朋友們都跟著老師走了，回來的時候，朋友們說，老師集合這些同學，是因為他們的學習成績達到了很高的要求，因此獲得去一個地方表演的機會。

然而我卻沒資格參加，因為我的第一次成績並不好。這就是我最難忘的教訓。