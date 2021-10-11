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量子物理之父

賀嘉備（加州）

德國物理學家馬克斯•普朗克（Max Planck）是量子物理學的開創者和奠基人。一八五八年四月二十三日，普朗克出生在德國的一個知識分子家庭─他的曾祖父和祖父都是神學教授，父親是法學教授。

普朗克的中學老師奧斯卡•馮•米勒，是他在數理方面的啟蒙老師。普朗克很有音樂天賦，但是因為對物理強烈的興趣，最終選擇了物理的道路。他因為發現能量量子化，獲得了一九一八年度的諾貝爾物理學獎，還有大名鼎鼎、以之為名的「普朗克常數」。

雖然普朗克取得了如此非凡的成就，但他在物理學的研究也不是一帆風順的。他的大學老師曾經勸他放棄學物理，因為當時的經典力學已經非常完善了，能做的就只是一些修補的工作。但是普朗克堅持自己的興趣，開始了熱動力學方面的研究。此後，他發現了普朗克輻射定律，卻因為沒有實驗證據而受到人們的質疑。不過普朗克並不氣餒，繼續改進自己的理論，最後成功推導出著名的「普朗克黑體輻射定律」。

此外，他還是早期少數支持愛因斯坦狹義相對論的人之一。由於普朗克的影響力，相對論很快在德國得到認可，普朗克自己也對狹義相對論的完成做出了重要貢獻。

沒有人是生來就偉大的，要在堅持自己的理想、克服困難和質疑中不斷前行，最終一定會取得成功。普朗克除了他對現代物理做出的傑出貢獻，也是我們人生道路上的好榜樣。

德國 諾貝爾 奧斯卡

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