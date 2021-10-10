我在學校學了「武松打虎」這個故事：武松起初不信山上有老虎，他覺得這是酒家詭詐，想嚇唬過崗的人到酒店裡借宿，才編造出這個謊言。

但是當武松借著酒興來到山廟前，看到廟門上貼著一張榜文時，他才意識到酒家的警示沒有錯，真的有老虎在山上出沒。武松到最後還要走上山崗，是因為他認為如果就這樣回去的話，他必遭他人恥笑，因此為了維護自己的面子和名譽，他決定要往山上走。

武松之所以想要繼續走下去，是為了讓別人覺得他一點都不膽小懦弱，而且他可以藉此機會證明他是個勇敢和堅強的人，不懼怕任何事物。所以他毅然決然地上山。

到最後，事實證明武松確實有能力戰勝老虎，並且活著從景陽崗上下來。

朱海倫（紐約 ，鳴遠中文學校）

以前有個農夫種幾畝地，他的地頭上有棵大樹。一天，農夫工作 時，忽然看見一隻兔子箭一般地飛奔過來，猛的撞在樹上，於是他拾起死的兔子，回家時吃了一頓飽足的飯。

農夫心想：「我運氣真好，沒準明天還會有兔子跑來，我可不能放過這樣的便宜。」從此，農夫到農地裡也不幹活了，只守著那棵樹，等另一隻兔子撞過來。

結果他等呀等，等到地裡的野草長得比莊稼都高了，連個兔子的影也沒見到。

「守株待兔」的成語就是從這個故事來。人們用它來比喻不想努力，而想獲得成功的僥倖心理。

這個故事告訴我：要通過自己的勞動，才能有所收穫，否則終將一無所獲，留下終身遺憾。

以前我總覺得，如果少吃一點，我就能變瘦，所以我連幾個月晚飯都吃很少。幾個月過後，我發現節食有效，所以又恢復正常食量，結果過了一段時間又復胖了。

於是我發現，減肥不是件容易的事，需要節食加運動，要付出努力、持之以恆，才會成功。