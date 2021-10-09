親愛的爸爸媽媽：

你們好！這是我上中文課以來寫給你們的第一封信，我有很多心裡話想對你們說。我非常感謝你們一直以來對我的照顧和愛護，我知道你們都想把最好的東西給我。

謝謝爸爸，你為了讓我們有更好的生活，每天總是早出晚歸，辛苦工作。你從來不說累，每次下班回來還關心我的學習、陪我談心。謝謝媽媽，妳天天為我做飯、送我上學。凡是我喜歡吃的東西，妳都認真地去學，然後做給我吃；當我在生活上或學習上遇到什麼困難的時候，妳都陪在我的身邊，鼓勵我、幫助我解決問題。謝謝爸爸媽媽，你們辛苦了，我愛你們。

爸爸媽媽，我的中文是不是有了很大的進步？希望我以後能夠努力學習，繼續進步。我也保證會分擔家務，希望你們能好好休息，保重身體，祝你們身體好！

吳尚儒（紐約 ，人力中心中文學校）

親愛的爺爺：

您好！很久不見，您最近好嗎？身體還好吧？

爺爺，最近我們開學了，我很高興，我又可以背起書包上學去了。因為我已經一年多沒有去學校上課了，我想念我的老師、想念我的同學，也想念和同學們在教室裡上課、學習的時光。現在疫情 趨緩，終於可以不用像去年一樣，只能自己坐在電腦前面上網課，寫完作業拍照上傳給老師。

爺爺，您知道嗎，今年學校還有一點點不同。因為疫情的關係，我們上學都要戴口罩、勤洗手，還要保持社交距離 。但是沒關係，這些都是為了大家能在學校裡安全地學習，我也很樂意遵守這些規定。

還有，今年我上四年級了，學習會更加地繁忙，但是我一定會好好學習的，讓爺爺看到我的進步。最後，希望疫情快點過去，讓我們可以回歸到正常的校園生活。

祝爺爺身體好，平平安安！