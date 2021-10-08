小時候的我，經常問爸爸媽媽什麼時候可以有個弟弟妹妹，因為我始終覺得很孤獨。當我每天做某一件事情的時候，我都想和另一個人做，例如上學、寫功課、玩遊戲、回家、睡覺等等。雖然我在學校和學校外都有很多好朋友，但在家裡就是爸爸、媽媽和我三個人。每一兩年我的爺爺、奶奶都會到訪這裡，但一段時間又走了。總之，我一個人在家，沒有人和我一起玩，很孤獨。

比如說有人來我家，雖然我不認識，但我也會很開心，因為我有同伴可以一起玩和說話。

如果我有個手足，我的生活將會有趣很多。能有另一個人和我一起聊天、一起討論功課或玩遊戲，上學的路上也會有同伴；當我們一家人出去的時候，也有多一個人陪我說話、陪我玩。如果我有弟弟妹妹，我會照顧他們，也會保護他。如果他們有不會做的，我會教他們；如果我有哥哥姊姊，我不會經常煩他們，但我會想請他們跟我一起做我第一次做的事情，因為他們比我大。

如果我有兄弟姊妹，我們家會熱鬧很多，不會像現在這麼安靜，家裡的事情和雜務也不會只有我一個人忙，有另一個人便能做更多。假期的時候，大家一起出去玩，也好玩很多。我知道我的朋友和他們的兄弟姊妹會經常吵架，我想我可能也會因為很小的事情跟我的兄弟姊妹吵架。

現在我長大了，沒有感覺到那麼孤獨了，因為我現在比較能充分利用時間，也找到很多事情可以自己做，還有一些興趣，都能打發時間。但是人很奇妙，總是不滿足現狀，因此我現在還是希望能有兄弟姊妹，如果我有兄弟姊妹，我覺得我的人生將更充實更美好。

不過，人生最後還是終將孤獨，如何好好利用時間，把握當下、珍惜所有，一切就不孤獨了。

所以目前對我來說，在紐約 華僑學校認識新的同學，就是我最開心的事情。