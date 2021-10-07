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美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

池畔黃昏

唐明敏 （台灣）

天外拋下碎金

一池富裕明亮

垂柳群樹屋牆

披上黑袍站崗

信步水邊散散心

閒鴨沐浴話家常

日暮微風輕輕送

歸鳥偏愛雲姑娘

齊鳴數聲道再見

親吻彩霞過橫塘

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