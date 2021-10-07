今年暑假，我和哥哥做了一件有別以往的事情─我們開設了三十六計的線上課程。開課前，我和哥哥除了跟媽媽討論上課的內容以外，我們也一直反覆練習上課要講的東西。雖然我有練習，但是我還是有點緊張，因為我從來沒有真正當過老師。

到了要講課的那一天，我跟媽媽說我很害怕，但媽媽只是告訴我：「別擔心，哥哥會罩你的。」雖然媽媽這樣說，但我還是有點擔心。到了快要上課的時間，我們讓大家進到Zoom，並且跟大家打招呼。我一開始雖然有點緊張，但是後來我發現，講課並沒有想像中的那麼恐怖。而且我不小心講錯時，哥哥還聽得很仔細，馬上「罩我」，幫我補充說明。

我們講的第一個三十六計計策是「瞞天過海」，接下來是「圍魏救趙」。媽媽知道我比較小，所以特別分配比較好解釋的「瞞天過海」給我。媽媽也和我們一起編輯了一些教材，是以我和哥哥為主角的生活版三十六計。我們也有畫自己的三十六計漫畫，漫畫裡的主角都是我們的動物玩偶。課程中我最擔心的部分，就是要跟小朋友解釋一些不容易懂的詞語，但是我沒把握我能解釋得很好，這也是媽媽花最多時間陪我練習的部分。

課程結束後，我和哥哥都覺得如釋重負，而且我們也收到一些留言，說喜歡我們的課程。也有人覺得我和哥哥是非常棒的小老師，不但中文造詣深厚，教學也有模有樣。最重要的是，我和哥哥的互動教學以及生動有趣的課程，讓他們很開心又能夠專心地一直聽故事和學習。

媽媽告訴我們，我們一起編輯的三十六計故事是會販售的，她也會把這筆錢，當成是我和哥哥利用所學的知識打工的報酬。我很開心，已經有人購買了我們的教材，我跟哥哥都會有額外的收入。媽媽說，為了不辜負那些喜歡我們、鼓勵我們的叔叔、阿姨，我們應該要更努力備課才對。如果大家也想學三十六計，可以搜尋「Cheng Brothers Learning Notes小牛、小兔哥哥學習筆記」，跟我們一起學三十六計喔。