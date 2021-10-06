《夢家園系列之二》／打造夢家園

小猴子們都熟睡後，猴媽媽想著：「明天我們的家在哪裡？」忽然，她發現自己去到了一個遼闊的時空中，她看見一片巨大的園林，那裡散發著奇異 的香味，樹木十分粗壯。園林裡盛開著黃色的大牡丹，紫荷花大如車輪，就連靈芝的直徑也有數丈寬。那裡的孔雀錦雞和鴛鴦都在築巢棲息，每當五色璀燦的鳳凰飛鳴而過，那嘹亮的鳳鳴聲令人清爽。一陣清風吹來，仙樂飄飄。美麗的仙女們在樹下乘涼歡歌，有的在幽溪曲澗間垂釣，以之為樂，一派祥和。

猴媽媽情不自禁地嘆：「我們要是能在此生活該多好啊！」一群鳥兒飛過，把猴媽媽吵醒了，天也亮了。她坐起來才發現自己在做夢，於是她決定到山上和附近觀看。

猴媽媽一口氣爬上了山頂，發現山上有處山泉水，從上往下流淌著，山的兩旁都有不少樹木可棲息。她往下走發現有不少的野花，有白的、黃的菊花在身旁，還有龍葵紫色的果實在樹上吊著。曼陀羅長滿了白色的花朵，牛筋草、泥胡菜，喇叭形狀的牽牛花，白的、黃的，還有紫色的……看到這些花花草草，猴媽媽覺得這裡很好，比起夢中的園林，這裡是另一種風情。於是她趕快下山，這時孩子們都起來了。她把自己看到的想法和大家分享，孩子們都贊同在此居住。小猴子大聲地說：「我們要建造一個新的家─夢家園。」

每天早上小猴子們各就各位，有的斬樹建圍欄，有的去採花草鋪地，有的搬石頭，十分忙碌。不久家園便建好了。地面鋪上了綠色的草地，圍柵上繞滿了各種顏色的牽牛花，一個個小喇叭張嘴笑著，路兩旁種上了白色和黃色的小菊花。那山泉邊上還種了遮蔭的樹木，平地上擺放大石塊的桌子，兩邊還放著小石頭的凳子。聽到涓涓的流水聲，讓人倦意殆盡。

看到此景，猴媽媽高興地說：「上天不負有心人，只要努力，我們也有仙境呀！」大家忙完了又在一起聚餐了。小猴子叫喊：「大家看啊，最遠那顆小恆星又在閃亮著向我們微笑了。」猴媽媽接著說：「是啊，看到我們這個夢家園這麼漂亮，它能不笑嗎。」於是大家又高興地唱著：「我愛我的家，這是我新家。生活日日新，天天暖我心。」歡笑聲在夢家園中久久迴盪。（系列完）