我的父母都來自中國 大陸，家裡唯一的交流語言是中文，所以我從小就在中文的環境下長大，直到三歲。之後，我進了幼兒園，慢慢地，我說的中文愈來愈少，到最後幾乎完全變成用英文來跟父母交談。七歲那年的暑假，我們全家回中國探親，我又被帶回了中文世界。為了交流，我當時不得不學會大膽說中文。就在那兩個月之內，我的中文有很大進步。

我七歲開始上中文學校，在望山書院學中文，每個星期日上課一個半小時，一共學了十年。每個學期結束時，我們會有一個演出，向家長展示我們學到的東西。二零一九年我通過漢語水平考試（HSK）三級測試。總體來說，雖然在閱讀和口說沒有達到我的目標，但望山書院還是讓我繼續保持對中文的興趣。

透過在中文學校的學習，我恢復一些自信，重新開始使用中文，在家裡與父母的中文交流也變多了。中文歌成為我愛聽的音樂，碰到不懂的歌詞時，媽媽還會特別解釋。同時，我和好朋友之間也把中文作為秘密語言來防止別人偷聽對話，或許這也是我們會第二語言的一種炫耀吧。

高中十二年級我選擇上AP中文課，我發現這對我是個很大的挑戰，不僅需要提升中文能力，還要有更好的時間管理，才能滿足中文和其他學科的需要。不過，到目前為止，我覺得這門課對我來說很有收穫，我上這門課之後，明顯地比以前進步更快，特別是閱讀和口說。

為了進一步提高我的中文水平，我還成了中文學校的志工，幫助想學中文的非華裔 小朋友。能讓我的中文幫助別人，我感到很開心。