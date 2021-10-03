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旅行計畫

蔡東曄（紐約，慈濟人文學校）

台灣是我最喜歡的旅遊地點，每年暑假我們全家都會回台灣度假。因為疫情的關係，我們已經兩年沒有回去了。

我好想念台灣的親人、充滿美食的夜市，以及漂亮的景點。

下次回台灣，我有些計畫。首先，我要去探望外公外婆，在美國我們都是用視訊聯絡，只有暑假才會回去陪伴他們。

再來，我要去逛夜市，夜市包含了吃喝玩樂，我最愛的小吃是香雞排、珍珠奶茶和刨冰。吃飽後，我還要打彈珠、射氣球，然後換獎品。就算天氣很熱，我還是玩得很開心。

台灣也有很多漂亮的景點，比如墾丁就是我最喜歡的地方，藍藍的天空、白白的沙子，還有一片廣大的海洋。站在那裡吹著海風， 真是舒服！

因為疫情我們今年也不能回台灣，但我相信下次回台灣的時候，我們也一定會玩得非常開心。

周雷鈞（紐約，慈濟人文學校）

去年我在台灣的爺爺去世了，當時因為紐約疫情嚴重，我們無法回去送他，所以我很傷心。那時我就跟媽媽說，今年我很希望能回台灣。

我的爺爺有失智症，以前每次回台灣，我都會跟奶奶帶好吃的東西去安養中心探望他、說故事給他聽，也陪他算數學。後來爺爺身體愈來愈不好，也認不得我跟爸爸了。就這樣過了幾年，爺爺最終離開我們。

雖然我們沒有看到爺爺的最後一面，但今年我回台灣時，我會到我爺爺的墳前看他，希望他在天堂過得好。

之後，我會去參加一個營隊。我們會去爬山、到海邊玩、騎腳踏車，然後睡在帳篷裡、生營火。

其他時間我會去游泳、去書店買書；我也會跟朋友一起去博物館和遊樂園。

一說到台灣，我就會想起很多美好回憶，所以每年我都很期待回台灣。希望台灣的疫情能夠很快控制住，讓我們能夠開開心心地回去度假。

台灣 疫情 紐約

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