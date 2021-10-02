我是鍾逸晴，今年十一歲，在Riverside STEM Academy上學。

星期一到星期五，我的鬧鈴在六點十五分叫我醒來，我不喜歡這個時間起床，因為太早，我總會賴一會兒床。每天早餐，媽媽都幫我準備麥片。

七點鐘，媽媽會開車送我去學校，可是我更喜歡讓爸爸送我去上學，因為我可以聽我喜歡的音樂。通常我會在七點五十分抵達學校、八點開始上課，老師和課程都很有趣。

十一點二十分是我很享受的午餐時光，然後十二點十分我會去自習室做功課，到下午一點十分上體育，兩點二十五分媽媽就來接我回家了。

我的學習生活井井有條，除了中文，我沒有去其他補習班，因為媽媽會教我。我沒有什麼不喜歡的科目，但科學是我最喜歡的，因為我覺得科學很簡單、很容易懂。

我想要學醫學和解剖學，因為我想成為一名醫生，幫助別人。我最享受的時間是寫故事和畫畫。當我有空時，我會寫故事和畫畫，雖然我沒有學繪畫，但我喜歡我畫的花，而且大家也都稱讚很漂亮。這就是我的一天，每天早起、努力學習，享受寫故事和畫畫的一天。

林秉森（加州 ，西來中文學校）

我是林秉森，今年在Bernardo Yorba Middle School上初二。

通常我的一天要上八節課，比其他同學還多，因為我加強我的數學，例如，我要提早到校上幾何課。通常學生只能上五堂必修課和兩堂選修課，一共不能超過七堂，而我是老師的助理，需要幫七年級的科學老師教同學，所以我有八節課。

平常上學的一天，先是上午上兩節課，接著是休息時間，然後再三節課。午飯時間後，還有最後的兩節課。我最喜歡當助理老師的那堂課，因為當助理老師的時間沒做什麼，通常只讓我們做另外課程的功課或其他的，所以我最喜歡這個時間，這個時間能讓我學有趣的電腦科學題目。我沒有討厭的科目，因為我覺得我的科目都很有趣。如果我有空閒，我會自己打編程和聽音樂。

這就是我的一天，充實也有趣，也希望今年能學更多有趣的科目和內容。