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長髮為誰剪

江旭（內華達州）

我從理髮院回家，特地不用鑰匙進屋，直接按門鈴，弟弟趕來開門，我故意親切地問：「請問海倫在嗎？」他見我先是一愣，繼而大笑：「姊姊，別裝了！」媽媽自廚房探頭出來也嚇了一跳：「咦！怎麼剪得這麼短？」

我一面吃著媽媽做的香蕉蛋糕，一面告訴她和弟弟「長髮為誰剪」的來由。因為常聽好友莉塔提起，許多罹患癌症的小朋友，不但要受化療的折磨，也要面對外觀上光頭的心理壓力。世界各國如澳洲、日本、美國等等，許多小男孩都自動自發留長頭髮，三年左右剪下，捐給慈善團體製作假髮幫助癌症兒童，換句話說就是送暖給遭遇不幸的人。

這些具有天使心的小男孩，在留長髮期間，常飽受同學們的冷嘲熱諷及異樣眼光，但是為了愛心，他們堅持永往直前。一個有六個男孩的家庭，連母親七個人一起留髮捐髮，他們互相鼓勵，念初中的最大男孩約翰說：留長髮幫助人其實不難，但是長期被嘲笑的確是很難受的，好在捐贈頭髮後內心很自豪也欣慰。美國一名八歲男孩湯瑪士頭髮既卷又多，留了兩年的爆炸頭，不但遭人訕笑，茂密厚重的頭髮帶來悶熱及不適，他也得靠毅力忍受，辛苦有了好的代價，結果他的頭髮可以做成三頂假髮。

莉塔和我都覺得，我們不會有那些可敬小男孩們的困擾，因為女生留長髮，人們認為是天經地義，沒人會去理會，我們可以加入他們行善的行列做點有意義的事。況且我們女生長髮變短髮，偶爾換換造型也不錯。

我把綁好的一束長髮給媽媽和弟弟看，他們都帶著讚嘆的笑容看著我。我特意去撩撥弟弟的短髮，他迅速扭過頭說：「我不敢，我怕別人笑話我、作弄我。」媽媽見狀立刻為他解圍說：「助人的方法很多，姊姊捐頭髮，你可以捐些你撲滿裡的錢呀！」媽媽說，長期以來，她總把我們穿不下的衣物及各種玩具捐出去。

有能力有機會助人，的確是一件非常快樂的事啊！

美國 癌症 澳洲

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