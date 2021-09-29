夢家園系列之一／猴子找新家

一場大火把猴子們的家給燒毀了。山上山下的樹林，一片一片地被燒焦了，土地散發著陣陣燒焦味，到處都是霧霾，讓猴子媽媽決定搬家。

猴子媽媽對著孩子們說：「這裡不能住了，我們要找一個新家。」小猴子說：「我們到哪去找新家啊？」猴子媽媽摸了摸他的頭說：「世界之大，很多地方我們都沒去過，就當作去旅行吧。」

大家一聽去旅行，趕緊地說：「好啊！那快點出發吧。」一路上，小猴們十分興奮，只聽到猴子媽媽在前面大聲地唱著：「我愛我的家，樹林有我家。樹上來棲息，生活有驚喜。」不一會，小猴們也跟著唱起來了：「風雨樹葉擋，睡覺樹枝躺。樹上有果實，隨手摘來食。」大家開心地唱著跳著，不知不覺地來到了一條小河邊。此刻大家都累了，只好坐在這休息。猴媽媽趁著孩子們休息之際，到周圍查看。

猴媽媽四處轉了轉，突然發現河的對岸很遠之處有座山，她想著：說不定那裡有樹林呢。於是趕緊回去和孩子們說：「我們又要趕路了，你們看，河對岸很遠的地方有一座山，說不定有我們想要的樹林。」還未說完，大家又興奮起來，那隻小猴子跑得最快，在前面不停跑著。

不知道走了多久，也不知道走了多遠，正當大家都累了，猴媽媽在前面大聲地說：「快到了孩子們，看到山了。」這時太陽就快下山，猴子們終於來到山腳下。見山上山下都是樹木，大家都很高興，於是在一處平地上休息。猴媽媽說：「今天在這住，明天再作打算。大家分頭找食物吧。」一眨眼的工夫，猴媽媽抱著果子和水回來了，大家快樂地吃著。

天漸漸黑了，一隻小猴子大聲地說：「你們看，天上最遠的地方，有一顆星星特別閃亮。」大家先後喊著：「哇！真漂亮。」猴媽媽說：「啊，那是一顆小恆星。」另一隻小猴問：「那什麼是行星？」猴媽媽說：「恆星是會發光發熱的星體，恆星是不會動的，例如太陽。而我們住的地球是行星，行星是不會發光的星體，它是圍繞著某個恆星運轉的。」

小猴子們說：「我們終於知道恆星和行星的區別了，真有趣。」猴媽媽摸了摸孩子們的頭說：「好孩子愛學習愛思考，媽媽替你們高興。以後有時間會告訴你們更多關於宇宙太空 的知識。」說完了大家都睡著了。

（待續）