今年暑假時，疫情 已有好轉，所以爸媽帶我和姊姊一起去優勝美地 玩。我們來回的路上也順道停下來參觀了幾個地方：洛杉磯 市的室內大中央市場、弗雷斯諾Bravo Farms、福雷斯蒂耶雷地下花園，和洛杉磯農夫市場。

第一天中午，我們逛了室內市場，那裡有不同國家的美食廣場。我們挑了一家海鮮店，吃了不同口味的海鮮三明治，之後又買了一些甜甜圈。吃飽後，我們跳上車、開去弗雷斯諾，參觀了Bravo Farm。我們買了一些特別的醬料來配麵包，又鹹又辣。在那裡，我們也爬了樹屋。樹屋非常窄，但是可愛又好玩，這是我的樹屋初體驗。接著，我們餵了駱駝和羊，還跟孔雀合照。那天晚上，我們吃完日本料理以後，就回飯店休息了。

隔天清晨，我們和導遊會合，他帶我們和十幾個人進入優勝美地。那裡的風景很美，有山有水有瀑布，我們拍了好多照片留念，並在其中一個瀑布旁邊吃導遊幫我們準備的中餐，也在禮品店買了一些紀念品。下午五點整，我們就回飯店了。那天晚上，我們全家一起看電視和玩大富翁遊戲。

最後一天早晨，我們去福雷斯蒂耶雷地下花園。那裡也有導遊帶我們參觀花園。福雷斯蒂耶雷獨自蓋了這個花園，園裡所有的花和果樹全是他自己栽種的，他在裡頭住了四十多年。這個花園原本有八十英畝大，但現在只有一小部分被保存下來。

花園的果樹非常特別，不一樣的果樹被連接在一起，成為一棵樹，因此一棵樹就會種出不同的果子，比方橘子、檸檬和葡萄。這種栽種技巧叫做「異花授粉」。

之後，導遊帶我們去看福雷斯蒂耶雷住的地方，他把這個地方蓋得非常巧妙，冬天的時候，他會睡在房間裡面的床來保溫，夏天就睡外面的床上來享受微風。他的房間還有一個小洞，能夠看見大門，這樣如果有人來了，他就可以馬上知道是誰。

這趟旅遊讓我印象最深刻的就是福雷斯蒂耶雷花園，我非常敬佩他可以蓋出如此巧奪天工的地下花園。

那幾天能和家人一起旅遊，真的超幸福！